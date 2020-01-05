«خيرية الشارقة» تفتتح شبكتي مياه في قريتين إثيوبيتين

الشارقة (الاتحاد)

افتتح وفد جمعية الشارقة الخيرية شبكتي مياه لتوزيعها على 2500 نسمة من سكان قريتي ميتو وهرشما في إثيوبيا، كما تفقد الوفد بيوت اللاجئين بقرية باتو، والتي تضم 8 بيوت وتفتقر إلى مدرسة ومسجد وبئر بمضخة يدوية لتوفير المياه النقية إلى السكان، ومن ثم تفقد بئر إثيوبيا التي توفر المياه لـ400 شخص من سكان قرية باجل سري التي تفتقر إلى فصول تعليمية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه. وتفقد الوفد بئراً أخرى بمنطقة طقامو حسي، أعقبه تفقد مسجد السعيد سعد بقرية اوسي، كما تمت زيارة مسجد الخلفاء الراشدين ومركز تحفيظ القرآن، وهما من مشاريع سلة الخير، حيث يسع المسجد 120 مصلياً، بينما يحتوي مركز التحفيظ على 3 فصول ويمكن للفصل الواحد استيعاب نحو 15 طالباً، قبل أن يختتم الوفد جولته بزيارة مسجد علي بن أبي طالب في قرية ذو الفقار ويستقبل 210 مصلين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد برئاسة محمد حمدان الزري وعضوية الموظف عبدالقيوم عبدالحكيم لتفقد مشاريع الجمعية المنفذة في تشاد وإثيوبيا والكاميرون بهدف الوقوف على سير العمل بالمشاريع قيد التنفيذ والتأكد من مدى التزام الجهات المنفذة بعمليات الصيانة للمشاريع المنفذة في وقت سابق، إلى جانب تفقد مواقع جغرافية لإنشاء مشاريع جديدة تخدم الكثير من الأسر والسكان بالمناطق النائية.

وزار الوفد خلال وجوده في جمهورية تشاد المشاريع المنفذة في محيط العاصمة انجامينا، حيث تم الاطلاع على مستوصف طبي بقرية اندقيل بتبرع من أحد فاعلي الخير، كما استمع الوفد لمطلب أهالي القرية ببناء مدرسة تخدم أبناء القرية التلاميذ، وتم تفقد مستوصف درهم الحمد الطبي وتبين حاجته إلى الأجهزة الطبية الحديثة. واطلع الوفد على سير العمل بمدرسة جمعية الشارقة الخيرية بمحيط مجمع الإمارات وتضم المدرسة 8 فصول للتعليم، ودورات للمياه وتستقبل نحو 200 طالب، إضافة إلى بئر ارتوازية على عمق 50 متراً ويعمل بالطاقة الشمسية يغطي احتياجات 700 شخص من أهالي المنطقة، بينما تم توزيع المصاحف والحقائب المدرسية على 200 طالب من سكان قرية مليات وتفقد بئر سطحية على عمق 45 متراً تغطي احتياجات 400 شخص من سكان القرية.