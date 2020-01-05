هزاع بن زايد: بشارة عقد جديد نحقق فيه قفزات حضارية نوعية

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن رسالة الأمل التي وقعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على القطعة الأخيرة من «مسبار الأمل»، هي بشارة عقد جديد نحقق فيه قفزات حضارية نوعية. وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «رسالة الأمل التي وقعها اليوم الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على القطعة الأخيرة من (مسبار الأمل) الذي سيقود أحلام الشباب العربي إلى المريخ، هي بشارة عقد جديد نحقق فيه قفزات حضارية نوعية على الأرض وفي الفضاء».

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