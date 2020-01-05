«دبي الطبية» تعلن ترخيص «استشاري الرضاعة»

دبي (وام)

أعلنت مدينة دبي الطبية تقديمها مسمى «استشاري الرضاعة» الجديد ضمن لائحة التراخيص المحدثة الجديدة؛ وذلك بهدف توسيع نطاق التخصصات الطبية المطلوبة في المدينة.

وضمن المسمى الجديد الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الحرة بمدينة دبي الطبية، يمكن لاختصاصيي الرعاية الصحية الذين أنهوا درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والقبالة والتمريض والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتغذية والتنحيف أن يتقدموا للترخيص الجديد في مدينة دبي الطبية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، إن المسمى الجديد يأتي ضمن سلسلة التخصصات التي تستحدثها وتوفرها مدينة دبي الطبية لزيادة الطلب على مثل هذه التخصصات لخدمة القطاع الطبي في المدينة ورفده بالتخصصات المطلوبة، لافتاً إلى أنه بتقديم هذا المسمى سيكون حاملو الترخيص قادرين على تحسين وتطوير المعرفة بمواضيع الرضاعة في القطاع الصحي وفي المجتمعات التي نخدمها.

وتتماشى متطلبات الترخيص الجديد مع الممارسات العالمية والشهادات الدولية المعترف بها في هذا المجال.

ويشترط في المتقدمين للمسمى الجديد إنهاؤهم 90 ساعة في التعليم الخاص بمواضيع الرضاعة أو الرضاعة الطبيعية من إحدى البرامج الأكاديمية المتخصصة في الرضاعة، إضافة إلى خبرة لا تقل عن سنتين في تقديم الاستشارة في مجال الرضاعة في بيئة سريرية.