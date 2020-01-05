المطروشي يؤكد على الأداء المتميز للوصول إلى الريادة العالمية

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن الدفاع المدني بدبي وفي ظل دعم القيادة الرشيدة، يواصل جهوده الحثيثة في الأداء المتميز لأجل الوصول إلى أفضل المستويات نحو الريادة العالمية، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، مضيفاً أن الدفاع المدني يعمل وفق أفضل التوجهات لترسيخ رؤيته، وتحقيق أهدافه في مجال السلامة والوقاية وحماية الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك لدى تقليده الرتب المستحقة للضباط المشمولين بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية الضباط العاملين في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى الرتب الأعلى.

وقلد المرفعين إلى رتب العميد والعقيد والرائد، بينما قلد العميد جمال بن عاضد المرفعين إلى رتبة النقيب والملازم أول، بينما قلد العميد علي المطوع المرفعين إلى رتبة الملازم.

وهنأ المطروشي في كلمته التي وجهها للضباط المشمولين بالترقية خلال الاحتفال الذي شهدته أكاديمية الإمارات للدفاع المدني، بحضور العميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والعميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، وتمنى أن تكون الترقية حافزاً للمضي قدماً في مسيرة مهنية مشرفة، وبذل الجهود المثمرة ودافعاً للتميز، وأن يكونوا كالعهد بهم في مجال العمل التخصصي، وعلى قدرٍ عالٍ من المسؤولية والواجب والثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة.

وأثنى العميد جمال بن عاضد المهيري على تميز الضباط المرفعين وأدائهم وكفاءتهم المهنية، مؤكداً عمل الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على النهوض بمستويات الكوادر البشرية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وهي من النقاط الجوهرية التي جعلتها في أولوية استراتيجيتها وتوجهاتها المستقبلية التي تتسق مع رؤى وأطروحات القيادة الرشيدة للخمسين سنة القادمة، من خلال أحدث البرامج التدريبية على مستوى العالم، ونشر ثقافة الإبداع والتميز المهني وانعكاسها على إسعاد المتعاملين وجودة الحياة.

من جانبه، ثمن العميد علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن الترقية مسؤولية يتشرفون بحملها وزملاؤه المشمولون بالمكرمة، والعمل على أن تكون دولة الإمارات دوماً في المقدمة.