«السلامة الغذائية» تغلق مصنعاً للتمور

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مصنع طيبات الإمارات للتمور» بمدينة العين والتي تحمل الرخصة التجارية رقم IN- 1001465، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة، وذلك ضمن سعيها للحفاظ على جودة ومكانة التمور المحلية محلياً وعالمياً، ولضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق أفضل الممارسات في سلسلة الإنتاج والتوريد.

وأوضحت «الهيئة» أن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق المنشأة خلال العام الماضي 2019.

وأكدت «الهيئة» أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها أسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في عدم التزام مسؤول المنشأة بالإجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات مما ترتب عليه انتشار الحشرات في مناطق الإنتاج، وتعريض المنتج الغذائي للفساد، موضحة أنه تم تحرير 3 مخالفات بحق المنشأة في يناير وديسمبر من العام الماضي.