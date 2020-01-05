5400 ساعة تدريس تطوعية قدّمها طلبة «التقنية العليا» لزملائهم

دينا جوني (دبي) –

شهدت مراكز النجاح الأكاديمي في كليات التقنية العليا خلال الفصل الدراسي الأول 20 ألف زيارة طلابية، طلباً للاستشارة والدعم الأكاديمي. كما حققت المراكز نحو 5400 ساعة تدريس نفذها أعضاء الهيئة التدريسية تطوعاً، بالإضافة إلى الطلبة المتفوقين الذي قدموا ساعات تدريسية تطوعية ومدفوعة ضمن المراكز فيما يعرف بـ «تدريس الأقران»، وذلك وفق جداول دراسية محددة تلبي احتياجات الطلبة. وتدخل هذه المراكز مرحلة تطوير مع الفصل الدراسي المقبل من خلال خطة لتوفير فرصة الاستفادة من الحصص عن بعد.

جاء ذلك بعد أن توسعت كليات التقنية العليا في افتتاح مراكز النجاح الأكاديمي لتغطي كافة فروعها على مستوى مختلف إمارات الدولة، بعد النجاح الذي حققته في تلبية احتياجات الطلبة من الدعم الأكاديمي لمختلف البرامج والمساقات.

وذكر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن مراكز النجاح الطلابي من المبادرات التي تستهدف دعم النجاح الأكاديمي للطلبة وفق استراتيجية كليات التقنية العليا. وقد حققت نجاحاً كبيراً كونها لامست احتياجات فعلية لدى الطلبة، واليوم هناك مركز نجاح في كل فرع للكليات ولديه مشرفون ومساعدون يقومون على متابعة العمل فيه وضمان تحقيق الدعم الأكاديمي المطلوب، وأشار إلى أن المبادرة تتميز ليس فقط بالدور التطوعي الذي يؤديه الأساتذة لدعم الطلبة، بل أيضاً باستقطاب الطلبة المتفوقين أكاديمياً ليقوموا بتدريس زملائهم، وهناك آلية لتمكين وتحفيز هؤلاء الطلبة من أداء دورهم من خلال تدريبهم لتأهيلهم للتدريس وكذلك منحهم ساعات تطوعية ومكافآت مالية مقابل ساعات عملهم في المراكز وفق آلية ومعايير محددة، معبراً عن فخره بشباب الكليات المبادر في هذا المجال.

وأضاف أن مراكز النجاح مبادرة تخضع للتطوير المستمر حيث يتم التسجيل والمتابعة للطلبة من خلال نظام متابعة إلكتروني «tutTrak».

مراكز النجاح

أوضح رامي حمدان مدير إدارة المتطلبات الأكاديمية العامة، أن مراكز النجاح يعمل فيها الأساتذة الذين يقدمون ساعات تطوعية كنوع من التزامهم المهني تجاه الطلبة ووفق المساقات الدراسية المطلوبة، بالإضافة إلى استقطاب نحو 300 من الطلبة المتفوقين لتدريس زملائهم ويتم اختيارهم وفق معايير تتعلق بالتفوق الأكاديمي والالتزام.

وعن آلية استقطابهم، قال إنها تعتمد التطوير والتشجيع وفق مستويات، فالمستوى الأول «الفضي» يتم فيه اختيار الطلبة المتفوقين ومنحهم تدريبا يؤهلهم لتدريس زملائهم، ومن ثم يتم فتح المجال لهم للتدريس لعشر ساعات وتقييم أدائهم بعدها لمعرفة مدى قدرتهم على التأهل للمستوى التالي، وخلال المستوى الفضي يتم احتساب ساعاتهم كساعات تطوعية. وعند انتقالهم للمستوى التالي «الذهبي»، يخضعون لتدريب متقدم في مهارات التدريس، ومن ثم يقومون بتدريس زملائهم مقابل مكافأة مالية عن كل ساعة. وهناك المستوى الأعلى «البلاتيني» والذي يمنح خلالها الطلبة مكافآت مالية أعلى عن الساعة التدريسية، بالإضافة إلى فتح المجال أمامهم للحصول على شهادات احترافية معتمدة تزيد من كفاءتهم وتميزهم.