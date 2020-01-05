انطلاق البرنامج التوجيهي بجامعة زايد

أبوظبي (الاتحاد) تستقبل جامعة زايد في حرميها بأبوظبي ودبي اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء 636 طالباً وطالبة جدداً، بينهم تسعة طلبة دوليين، بحضور أولياء أمورهم، حيث سجل هؤلاء الطلبة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني (الربيع) بمرحلة البكالوريوس، الذي سيبدأ الأحد المقبل 12 يناير الجاري.

وسينخرط هؤلاء الطلبة في برنامج توجيهي تحت عنوان «يا هلا» تقام فعالياته في مكانين منفصلين لكل من الطلاب والطالبات داخل كلا الحرمين.

ويتوزع الطلبة الجدد على 452 طالباً وطالبة في فرع أبوظبي بينهم 309 طلاب و143 طالبة، إلى جانب 184 في فرع دبي كلهن طالبات.

ويهدف برنامج «يا هلا» إلى مساعدة الطلبة الجدد على الانتقال السلس من أجواء وأنظمة الحياة المدرسية التي عاشوها حتى المرحلة الثانوية إلى أجواء وأنظمة الحياة التعليمية والثقافية الجديدة في جامعة زايد.

ويتضمن الافتتاح الرسمي للبرنامج كلمة ترحيبية الدكتورة بهجت اليوسف مديرة جامعة زايد بالإنابة ثم كلمة للدكتورة هند الرستماني مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة إلى جانب عرض تقديمي لبرنامج النجاح الأكاديمي الطلابي، ورحلة طالبة من جامعة زايد. ويشمل الافتتاح أيضاً عرض فيلمي فيديو قصيرين أحدهما حول مسيرة جامعة زايد والثاني عن البرنامج التوجيهي للطلبة الجدد.

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