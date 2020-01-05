أمطار على الدولة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار اليوم، وأن يكون البحر مضطرباً، وتصل فيه ارتفاعات الموج إلى 10 أقدام في العمق، بالخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان ويصل فيه الموج بالعمق إلى 7 أقدام، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تحرك تشكلات من السحب من جهة الغرب، تتخللها بعض السحب الركامية. وشهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس نشاطاً لرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وصلت إلى 45 كم/‏‏‏ ساعة، على البحر أدت إلى اضطراب الموج في الخليج العربي، كما شهدت نشاطاً لرياح جنوبية نشطة تصل سرعتها إلى 45 كم/‏‏‏ ساعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتسببت في اضطراب الموج بالخليج العربي، ووصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام بالعمق. ووفقاً لتقرير الحالة الجوية على الدولة الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد تقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم بوجه عام، كما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية من بعد ظهر اليوم، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تعمل على اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.