15230 وظيفة لمواطنين بالفجيرة خلال 12 عاماً

السيد حسن (الفجيرة)

وفرت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة 15230 وظيفة لمواطنين باحثين عن عمل خلال معارض التوظيف السابقة، والتي نظمتها في الفجيرة منذ عام 2007 وحتى 2019، وتم توظيفهم في مؤسسات اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص، بحسب محمد خليفة الزيودي مدير عام الدائرة.

وقال الزيودي: «إن الدائرة تعمل جاهدة للبحث عن وظائف مناسبة بحسب المؤهل والخبرة للمواطنين في مختلف القطاعات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يوجد على قائمة الباحثين عن عمل في الفجيرة الآن 4250 مواطناً ومواطنة تشمل مختلف الشرائح التعليمية من الثانوية إلى الجامعية والعادية، ويقدر عدد الباحثين عن وظيفة بنحو 2335 مواطناً ومواطنة، بينما يبلغ عدد الذين يعملون في وظائف ويريدون تحسين أوضاعهم 1915 مواطناً ومواطنة، وعدد المتقاعدين الباحثين عن عمل جديد 123 مواطناً ومواطنة».

وأشار إلى أن عدد الموظفين في قطاع البترول والقوات المسلحة والأمن العام خلال الفترة السابقة حوالي 250 مواطناً ومواطنة.

وأكد الزيودي، أن قضية التوطين قد أخذت اهتماماً كبيراً من قبل مجلس الوزراء والقيادة الحكيمة، وسيتم خلال العام 2020 تفعيل بعض بنود القانون وبشكل عملي وملزم، كما هو الحال في قوانين عديدة، منها القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 والذي يلزم القطاع الخاص بنسبة تعين 5% سنوياً.

وأعرب مواطنون عن أملهم في أن تسفر الجهود المبذولة في ملف التوظيف عن نتائج إيجابية من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للدولة فيما يتعلق بالتوطين والتوظيف من أجل مزيد من الاستقرار لأبناء الوطن.

وقال سالم الحفيتي: «أنا خريج ثانوية عامة، وأبحث عن فرصة عمل كي استطيع أن أتزوج وأعيل أسرتي، ونأمل في انفراجة كبيرة خلال العام الجديد».

من جانبها، قالت سلمى أحمد عبدالله: «أنا خريجة لغة عربية، وأتمنى العمل بتخصصي في أي جهة ذات اختصاص لأخدم وطني».

وقالت عائشة خليفة محمد: «أريد شخصياً أي وظيفة ولو كاتبة في دائرة أو مؤسسة أو القطاع الخاص، المهم أن يكون لي دخل شهري».