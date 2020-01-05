«أميركية الشارقة» توقع اتفاقية لتعزيز البحث والابتكار

الشارقة (الاتحاد)

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة اتفاقية تفاهم مع شركة التكنولوجيا دي جي وورلد التي تتعامل مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي لتعزيز البحث والابتكار.

تهدف الاتفاقية التي وقع عليها كلا من البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة وبلال الحطاب، الرئيس التنفيذي للشركة على وضع إطار تفاهم للتعاون والتشارك في المجالات التي تخدم أهداف المؤسستين.

وتركز الاتفاقية على البحث والابتكار، والاتفاق على مشاريع خاصة ملحقة بها وتنظيم ورش عمل مشتركة. بالإضافة إلى ذلك ستوفر شركة دي جي وورلد دورات تدريبية لطلبة الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأشار البروفيسور ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، إلى أهمية هذه الاتفاقية، قائلاً: «لقد حققت الجامعة الأميركية في الشارقة سجلاً من النجاح في العديد من المجالات، مثل التصنيع الرقمي ونتطلع إلى استكشاف مشاريع ذات منفعة متبادلة من شأنها تطوير المعرفة في المجالات التي تعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ويعد التعاون مع دي جي وورلد مثالًا على التزام الجامعة بالتعاون مع شركاء الصناعة الرائدين في الدولة». كما صرح حطاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي جي وورلد قائلاً: «نتشرف بتوقيعنا مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الشارقة. فستوفر شركة دي جي وورلد المعرفة والدراية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة والبرامج الأكاديمية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا. ونحن ملتزمون بدعم القطاع الأكاديمي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. ستدعم شركة دي جي وورلد، الجامعة الأميركية في الشارقة من خلال التعاون في مشاريع البحث والتطوير والابتكار من أجل تبادل ونقل المعرفة بالمشروعات والتقنيات قيد التطوير».