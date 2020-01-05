انخفاض أسعار الأسماك في الفجيرة و«الشرقية»

السيد حسن (الفجيرة)

تشهد أسواق السمك في الفجيرة ودبا وخورفكان وكلباء تراجعاً ملحوظاً في الأسعار نظراً لوفرة المعروض من جميع أنواع الأسماك وخروج جميع الصيادين للبحر، ما أدى إلى تراجع الأسعار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسجل الشعري والكوفر الطازج تراجعاً 5 دراهم في الكيلوجرام الواحد ليصبح 20 درهماً بدلاً من 25 درهماً للكيلو، كما تراجع الكنعد من 55 درهماً للكيلو ليصبح 45 درهماً بفارق 10 دراهم في الكيلو الواحد، كما شهد الروبيان بجميع أنواعه تراجعاً بلغ 5 دراهم للكيلو في جميع الأنواع والأحجام، حيث يتواجد في الأسواق بكثرة هذه الأيام.

وقال محمود الشرع رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة: «الحمد لله الصيادون خرجوا أمس للصيد بأعداد كبيرة، خاصة وأن الأحوال الجوية مستقرة إلى حد كبير، وجميع أنواع الأسماك متوافرة في بحر عمان، ويقوم الصيادون في الفجيرة بصيد سمكة الخيل المهاجرة حيث تتواجد بكثرة في البحر، وهي من الأسماك الجيدة التي تدر دخلا مناسباً للصياد».

وأشار رئيس جمعية الصيادين في رغيلات الفجيرة، إلى أن أسعار الأسماك في سوق السمك بمدينة الفجيرة مناسبة، حيث انخفضت بعض أسعار الأسماك نتيجة وجود كميات منها بشكل كبير، ونظراً للتنافس بين جميع التجار في بيع المنتج من الأسماك يوم بيوم.

من جانبه أكد سليمان الخديم رئيس جمعية دبا الفجيرة لصيادي الأسماك، أن رحلات الصيد تسير بشكل منتظم في ميناء الصيد بدبا الفجيرة ورول دبا وفي ضدنا، وأن الصيادين لا تعوقهم أي معوقات كما كان في الأسابيع السابقة من سوء الأحوال الجوية، حيث إن الأسبوعين الماضيين يعدان من أكثر الأوقات انتظاماً لرحلات الصيد في المنطقة.

وقال حمدان سليمان المرشدي رئيس جمعية البدية لصيادي الأسماك: «الأحوال الجوية في الوقت الحالي تسمح للجميع بالذهاب إلى البحر لممارسة مهنة الصيد، ولدينا في البدية ما يزيد على 150 صياداً يمارسون المهنة يومياً، ولا توجد أي مشكلات تذكر، مؤكداً أن ارتياد البحر بشكل منتظم أوجد كميات كبيرة من الأسماك في سوق البدية، ما كان سبباً في انخفاض الأسعار ووجود الأسماك الطازجة بقوة».

وأشار إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء، إلى وجود حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية في أوساط الصيادين نتيجة اعتدال الأحوال الجوية والسماح بالصيد بجميع وسائله المختلفة دون حظر، لافتاً أن 95% من صيادي كلباء مختصون في صيد سمكة الخيل المتوفرة لدينا بشكل كبير بعد أن اختفت لفترات على مدار العام، كما يقوم باقي الصيادين بصيد الأنواع الأخرى من الأسماك وطرحها في سوق كلباء، ويبلغ عدد الصيادين في كلباء وخور كلباء 345 صياداً، بينما يبلغ عدد قوارب الصيد 400 قارب.