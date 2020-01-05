مطالب بإعادة فتح المخرج 90 على شارع محمد بن زايد

سعيد أحمد (أم القيوين)

أغلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الأسبوع الماضي، المخرج 90 على شارع الشيخ محمد بن زايد، وحولت المركبات القادمة من أم القيوين إلى شارع فرعي، بعد أن انتهت من إنجاز طرق جديدة مؤدية إلى المنطقة الحرة بالحمرية، لتسهيل حركة سير الشاحنات.

وشكا عدد من المواطنين والمقيمين، من إغلاق المخرج، وتحويلهم إلى شارع فرعي يبلغ طوله حوالي 4.5 كيلومتر، ويشكل خطراً على أرواحهم، ويتسبب في أزمة مرورية وتأخير وصولهم إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مؤكدين أن خطورة الشارع تكمن في إنه ضيق وتتكدس فيه الشاحنات في بعض الأوقات، ويصعب تجاوزها، نظراً لوجود حارة واحدة في أماكن معينة، كما إنه في حال وقوع حادث على الطريق، ستتوقف حركة السير بالكامل.

وأكدوا أن المخرج يخدم الكثير من مستخدمي الطريق، ويعتبر حيوياً ومهماً للقادمين من أم القيوين، وخاصة أنه يسهل عليهم الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مطالبين الجهات المختصة بإعادة افتتاح المخرج، من أجل تسهيل حركة انتقالهم وتوفير الوقت، وحمايتهم من مضايقات الشاحنات في الشارع الفرعي الجديد، والحفاظ على سلامتهم.

وأوضح العقيد سعيد عبيد بن عران، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن المخرج 90 على شارع الشيخ محمد بن زايد، يقع في إمارة الشارقة ومن اختصاص وزارة تطوير البنية التحتية، ويخدم أعداداً كبيرة من المركبات القادمة من أم القيوين، لافتاً إلى إن إغلاقه تسبب بأزمة مرورية.

وأضاف أنه في حال تعطلت مركبة أو وقع حادث على الشارع الفرعي، سيؤدي ذلك إلى إغلاق حركة السير للقادمين من أم القيوين، نظراً لوجود مسار واحد فقط، ولا توجد بدائل أخرى، بالإضافة إلى أن أعداداً كبيرة من الشاحنات تستخدم الشارع، وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق.