11.4 مليون زائر لشواطئ أبوظبي العام الماضي

هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت الشواطئ في جزيرة أبوظبي خلال العام الماضي زيارة 11 مليوناً و432 ألفاً و562 زائراً للاستمتاع بالبيئة الترفيهية في مرافقها، حيث أصبحت شواطئ الكورنيش، الحديريات، البطين والسيدات، خياراً مفضلا ً للمواطنين والمقيمين والسياح نظراً لتوفر خدمات عديدة شكلت عامل جذب كبير لزوارها.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن شواطئ أبوظبي استحوذت على اهتمام كبير ضمن إطار استراتيجية تطوير المرافق العامة والسياحية نظراً لأهميتها في استقطاب السياح ومرتادي الشواطئ.

ولإسعاد مرتادي الشواطئ، وفرت بلدية مدينة أبوظبي خدمة التوصيل المجاني للجمهور في شاطئ الكورنيش عبر الحافلات حيث تُمكّن زوار الكورنيش من الوصول إلى جميع المواقع من خلال إيقاف سياراتهم الخاصة بمواقف شاطئ الكورنيش المجانية بالقرب من حديقة الخبيرة ونايشن جاليريا، واستخدام خدمة حافلة النقل المجانية، والمتاحة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل على مدار الأسبوع، حيث تتسع الحافلة لـ 30 راكباً، ويتم نقل الزوار من المواقف إلى الشاطئ وبالعكس خلال فترة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة بين كل رحلة وأخرى، ويتوقف الباص في المواقف المقابلة لجميع بوابات الشاطئ، وتتوزع المواقف تبعاً لمواقف حافلات النقل العام. وأشارت البلدية إلى أنه تتوافر في شواطئ أبوظبي المعايير الدولية المطلوب تحقيقها وخاصة معلومات التثقيف البيئي، جودة المياه، الإدارة البيئية والسلامة والخدمات وتجهيزات الراحة وتوفير معدات الوقاية للمرتادين، كما تم تجهيز الشواطئ بأعلى المواصفات والخدمات العالمية، والاحتياجات التي يتطلع إليها مرتادو الشاطئ وفقاً للمقاييس العالمية واشتراطات الأمن والسلامة.

وجهة مفضلة

وسجلت الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي زيارة 7.720.338 شخصا خلال العام الماضي، فيما سجل شاطئا البطين والسيدات 773.840 زائراً، وسجل شاطئ الحديريات زيارة 2,938,384 شخصاً لممارسة رياضة السباحة وركوب الدراجات الهوائية والمشي والركض مستفيدين من المرافق الرياضية المتواجدة في الشواطئ.

وأضحت شواطئ السباحة على كورنيش أبوظبي والبطين والسيدات وشاطئ الحديريات الوجهة المفضلة لهواة السباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام، وذلك انعكاسا للمكانة المحلية والعالمية التي أصبحت شواطئ أبوظبي تتمتع بها، ونظراً لحداثة وتطور الخدمات المقدمة فيها واحتوائها على أرقى معايير الأمن والسلامة والبيئة الإيجابية خصوصاً بعد أن حصلت الشواطئ بكل جدارة واستحقاق على شارة العلَم الأزرق ونجاحها في الحفاظ على معايير هذا الاعتراف العالمي.

وتتوفر في الشواطئ العديد من الخدمات حيث توجد الملاعب الرياضية، ملاعب الأطفال، مصلى الرجال ومصلى السيدات، المكتبة الشاطئية، المطاعم والأكشاك ومكائن بيع المشروبات، كراسي التشمس والمظلات، خدمة محصلي التذاكر، ممرات أصحاب الهمم، الحمامات ودورات المياه، حافلة النقل المجاني، عيادة الإسعافات الأولية، خدمة الأمن، خدمة الإنقاذ، خدمة النظافة، خدمة صف السيارات في شاطئ البحر.

معايير عالمية

وأوضحت البلدية أن شاطئ الكورنيش والبحر يعدان من الشواطئ ذات المعايير العالمية، وتنفذ البلدية برنامج تفتيش يومي وأسبوعي وشهري من قبل إدارة الشواطئ، وتقوم بتدريب حراس الأمن قبل بداية فترة العمل ويتم القيام بالتدريب الرياضي اليومي للمنقذين للحفاظ على اللياقة والذي ينعكس إيجاباً في تقارير الحوادث في الشاطئ.

ويتوفر في شاطئ الحديريات إلى جانب الخدمات سالفة الذكر، مضمار دراجات هوائية، مضمار جري، منطقة ألعاب لياقة بدنية، عربات طعام ومحل تأجير دراجات هوائية.

وأكدت البلدية أنها تولي عناية كبيرة لفئة أصحاب الهمم على شواطئ أبوظبي من خلال توفير وسائل الترفيه التي تتناسب مع حالاتهم وتحقق لهم السعادة والمرح، حيث توفر البلدية خدمات الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين، كما توفر دورات مياه مخصصة لهذه الفئة وميزة الدخول المجاني إلى الشواطئ، ووفر قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي أغسطس الماضي 6 من عجلات المياه العائمة، 4 منها على شاطئ الكورنيش و 2 على شاطئ البطين، حيث تساعد هذه الأدوات أصحاب الهمم للدخول إلى مياه الشاطئ، وتتيح لهم اللعب من خلال ألعاب مصممة لتتناسب مع احتياجاتهم، ويمكن من خلالها أن يتمتع أصحاب الهمم بمياه البحر، وتوفر هذه العجلات العائمة متطلبات الأمن والسلامة لأصحاب الهمم أثناء ممارستهم السباحة والتمتع بمياه الشاطئ.

كما نفذت بلدية مركز المدينة (10) ممرات لأصحاب الهمم في كل من شاطئ الكورنيش و شاطئ البطين العام وشاطئ البطين للسيدات.

وأكدت البلدية أنها تسعى بشكل متواصل إلى مواءمة خدمات الشواطئ مع احتياجات الزوار ولهذا تسعى إلى إدخال خدمات مختلفة ومرافق خدمية من شأنها تحقيق الترفيه والسعادة لمرتادي الشواطئ.

تطوير ناجح

العام الماضي شهد رفع شارة العلَم الأزرق على كل من شاطئ الكورنيش – العام، شاطئ الكورنيش – الساحل، شاطئ الكورنيش – المرحلة الثانية، شاطئ البطين – العام، وهو ما يؤكد أن أبوظبي تسير وفقاً لنهج تطويري ناجح، جعلها واحدة من الجهات العالمية الأكثر جمالاً، وتناسقاً، وأكثر مدن العالم احتواء على المرافق الترفيهية والشواطئ ذات المعايير العالمية.

وأوضحت أن رفع شارة العلَم الأزرق على شواطئ أبوظبي دلالة واضحة على نجاح هذه المرافق العالمية في المحافظة على المعايير المطلوبة من قبل المنظمة المانحة، ومؤشر أكيد على مكانة أبوظبي عالمياَ من حيث تجسيدها قيم هذه العلامة الأيكولوجية (العلَم الأزرق)، والتي تحظى باعتراف وتوثيق من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية.

وتعمل البلدية بشكل مستمر على تطوير برامج وفعاليات ترفيهية تلبي حاجات الأهالي والمقيمين والزوار، حيث تنظم العديد من الفعاليات المتنوعة على مدار العام، على مختلف الشواطئ.

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إنجاز في الحديريات

احتفلت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة وبمشاركة شركتي مدن العقارية، وتورنيدو توتال لاند سكيب «ذ.م.م» مشغل الشاطئ، برفع شارة العلم الأزرق على شاطئ الجزيرة الواعدة.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة، أن هذا الإنجاز بمثابة رافد جديد يضاف إلى سلسلة المكتسبات التي دأبت بلدية مدينة أبوظبي على تحقيقها في كافة المحافل؛ بفضل دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالقيم الجمالية والبيئية لشواطئ مدينة أبوظبي.

وأوضح أن رفع العلم الأزرق دليل جديد على أن أبوظبي تسير وفقاً لنهج تطويري ناجح، جعلها واحدة من الجهات العالمية الأكثر جمالاً، وتناسقاً، وأكثر مدن العالم احتواءً على المرافق الترفيهية والشواطئ ذات المعايير العالمية.

وأضاف الكثيري أن هذا الإنجاز دلالة واضحة على نجاح هذه المرافق العالمية في المحافظة على المعايير المطلوبة من قبل المنظمة المانحة، ومؤشر أكيد على مكانة أبوظبي عالميا من حيث تجسيدها قيم هذه العلامة الأيكولوجية (العلم الأزرق)، والتي تحظى باعتراف وتوثيق من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية، واليوم نعزز نجاحنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ونرفع مجدداً العلم الأزرق في شاطئ الحديريات.