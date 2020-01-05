افتتاح جزئي لشارع «المطاف» برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

افتتحت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة طريق المطاف الممتد من دوار الهدف إلى مدينة الرمس جزئياً أمس، والذي يجري تطويره وإحلاله بشكل كامل ضمن مشروعات تطوير الطرق في الإمارة.

وقال المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة للدائرة: إن الإدارة اتجهت أمس نحو افتتاح الطريق جزئياً لتسهيل حركة المرور على هذا المحور المهم الذي يربط منطقة المعيريض بالرمس ويخدم المناطق السكنية شمال الإمارة.

وأضاف: هذا المشروع الحيوي والمهم يجري تنفيذه على مراحل عدة شملت المرحلة الأولى إنجاز شارع الشيخ سالم بن سلطان الممتد من دوار الهدف إلى دوار سوق السمك وتشمل المرحلة الثانية إحلال شارع المطاف وتحويل دوار الهدف إلى إشارة ضوئية.

ودعا كافة مستخدمي الطريق إلى التحلي بالصبر إلى حين انتهاء فرق العمل المعنية في تنفيذ متطلبات الطريق الذي يقدم خدمات مميزة للسائقين وأهم عناصر السلامة المرورية في الوقت المحدد، متمنياً السلامة للجميع.

من ناحيتهم طالب عدد من مستخدمي الطريق بسرعة إنجاز المشروع لإنهاء حالة الازدحام المرورية التي تشهدها الطرق البديلة لهذا الشارع حالياً خاصة مع قرب استئناف الدراسة، وقال السائق محمد الشحي: «أعمال التطوير المقامة على طريق المطاف تأتي لتوفير البنى التحتية المناسبة لحركة سير وتنقل المركبات وذلك تماشياً مع التطور الحاصل الذي تشهده إمارة رأس الخيمة وكثرة أعداد المركبات المستخدمة وهذا جهد تشكر عليه الجهات المعنية في تطوير الطريق، ولكن في الجانب الآخر شهدت حركة المركبات المستخدمة لهذا الطريق والأخرى المتجهة إلى الطرق البديلة حالات ازدحام خاصة خلال فترة الذروة في الصباح الباكر أثناء خروج المركبات الخاصة وفترة الظهيرة وخلال إجازة نهاية الأسبوع».

وذكر أنه لا بد من العمل على فتح طرق ومسارات بديلة تسهم في تقليل حدة الزحام الواقعة على بعض من الطرق نتيجة لإمكانية تسببها في زيادة حدة الازدحام المروري وإرباك حركة السير.