توصية لتوثيق تاريخ «الصحفيين الإماراتية»

دبي (الاتحاد) أوصى أعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية المشاركون في الجلسة الثانية للصحبة الطيبة التي عقدت مؤخراً، بضرورة تشكيل لجنة من المؤسسين للجمعية لتوثيق تاريخها الجمعية. وأوصوا بأن تضم اللجنة الزميلات العضوات: عائشة سلطان، وفضيلة المعيني، وموزة مطر، ومنى مطر، وحليمة الشامسي، لتوثيق تاريخ الجمعية، تمهيداً لإصدار كتاب يحكي عن نشأة الجمعية، وسيتم التركيز فيه على دور رواد الصحافة الإماراتية خلال الفترة الماضية. ودارت، خلال اللقاء الذي عُقد في بيت الكلمة بالفهيدي، حوارات بين المشاركين حول آمال وتطلعات أعضاء الجمعية في العام الجديد 2020، بما يخص البرامج والأنشطة التي تعزز دور الجمعية في الأمور المهنية والاجتماعية التي تهم الأعضاء، خصوصاً مع إتمام الجمعية عقدين من الزمان على إنشائها عام 2000، ودور الجمعية الريادي في تحقيق الترابط المهني، ودعم الوسط الصحفي في المجالات كافة.

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