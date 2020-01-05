الامارات | عامل يتحرش بطفلة ويطلب من أمها "صفعه"

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يتحرش بطفلة ويطلب من أمها "صفعه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي تحرش بطفلة إماراتية تبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء قيامه بوضع أغراض اشترتها أمها من مركز تجاري في السيارة، وحين واجهته الأم بما حدث انهار وطلب منها أن تصفعه وألا تسلمه إلى الشرطة.

وقالت أم الطفلة إنها كانت برفقة ابنتها في جمعية تعاونية بمنطقة الطوار وبعد شرائها الأغراض، عرض عليها نقلها إلى السيارة، فوافقت، ووضع معظمها في الصندوق الخلفي، ثم اتجه إلى المقعد الخلفي للسيارة لوضع غرض متبق، وهناك تحرش بابنتها بلمس مناطق حساسة من جسدها.

وأضافت أن ابنتها أخبرتها بما حدث بعد مغادرة العامل، فسألتها عن سبب عدم استغاثتها، فقالت الطفلة أنها كانت خائفة منه وارتبكت وجلست في مكانها مصدومة، لافتة إلى أنها توجهت نحوه مباشرة، وسألته عما حدث، فاعتذر وطلب منها مسامحته وصفعه، وعدم إبلاغ الشرطة، لكنها ابلغت الشرطة التي ألقت القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إنه استجوب المتهم، وذكر الأخير أنه اتجه لوضع كرتون بيض على رجل الطفلة، ولمس جسمها بالخطأ مرة واحدة، لافتاً إلى أنه طلب من أمها مسامحته وصفعه لخوفه من التعرض للمساءلة، فيما أكدت الطفلة أنه لمسها ثلاث مرات وكان يبتسم لها.