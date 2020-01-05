الامارات | ضبط نقود مشبعة بالمخدرات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نقود مشبعة بالمخدرات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات ثلاثة طلبة خليجيين تتراواح أعمارهم بين 22 و27 عاماً، بتهمة نقل مواد مخدرة بطريقة مبتكرة تعد الأولى من نوعها محلياً، وهي عبارة عن حوالي 15 عملة ورقية مشبعة بأربعة أنواع من المخدرات تشمل الهيروين وميثافيتامين.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه كان على رأس عمله في توقيف مركز شرطة البرشا وطرق باب العنبر المتهمان الثاني والثالث وأخبراه بأن شخصاً سوف يحضر إليهما مبلغاً من المال كونهما اقترضاه من زملائهما الموقوفين، فضلاً عن حاجتهما إلى نقود لشراء أغراض من الكافيتريا، وكان ذلك يوم الجمعة، فأخبرهما بأن استلام النقود يكون يوم الأحد فقط، لكنهما اصرا وألحا على أن يساعدهما في ذلك، فاتصل برئيسه في العمل الذي رفض كذلك،

واضاف الشاهد أنه بعد حوالي 10 دقائق حضر زميله في المركز، وأخبره بأن شخصاً "المتهم الأول" حضر إلى المركز ويريد إدخال مبلغ 530 درهماً للمتهمين، لافتاً إلى أنه اشتبه بأن النقود غير طبيعية إذ ظهر عليها مادة بيضاء تشبه المسحوق فضلاً عن أنه كان رطباً، فعاين الأوراق النقدية وتبين له وجود طبقة على الأوراق وكان يتناثر منها مسحوق يميل لونه إلى الأبيض، فاتصل برئيسه وأخبره بأن تلك النقود ربما تكون مشبعة بمواد مخدرة، وأعد محضراً بالواقعة وضبط المتهم الأول وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاماً.

Advertisements

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إنه كان على رأس عمله في توقيف مركز شرطة البرشاء وحضر المتهم الأول وبحوزته مبلغا من المال يرغب في تسليمه للمتهم الثالث، وحين راجع زميله "الشاهد الأول" أخبره بأن رئيسهما في العمل رفض ذلك، لكن أصر المتهم الأول على ترك المبلغ مؤكداً أن المتهم الثالث حصل على موافقة مسبقة من أحد الضباط في المركز، فراجع الشرطي زميله وأخبره الأخير بأن لا مانع من استلام المبلغ وتركه في أمانات الموقوف.

وأضاف الشاهد انه استلم الأوراق النقدية من المتهم الأول ولاحظ وجود مسحوق أبيض على يده، وعندما عاين المبلغ لاحظ أن الاوراق كانت رطبة وعليها مسحوق، فسأل المتهم الأول الذي أحضرها عن الأمر، ولاحظ أنه مرتبك ويتلعثم ولا يتحدث بشكل طبيعي، وأخبره بأن المتهم الثاني الموقوف هو الذي طلب منه لقاء أحد الأشخاص واستلام تلك النقود منه وتسليمها له في التوقيف.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بأن الأوراق النقدية كانت طرية ومشبعة بالهيروين وميثافيتامين ونوعين آخرين من المخدرات، فتم ضبط المتهم الأول الذي أحضرها وأحيل مع زميليه الموقوفين إلى محكمة الجنايات.