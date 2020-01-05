الامارات | حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جمهورية مصر العربية 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور متعددة تعود لما قبل الميلاد وبعده و ذلك في لمسة محبة وتقدير من سموه جديدة لمصر التي لعبت ولاتزال دورا تعليميا وتنويريا فاعلا في وطننا العربي كافة.

ويعود تاريخ القطع الأثرية التي وصلت القاهرة قادمة من الشارقة إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديث والفترة البطليموسية القرن الرابع - الأول ق.م والفترة الرومانية القرن الأول ق. م و القرن الثاني الميلادي و العصر القبطي القرن الرابع - السادس الميلادي.

تضم تلك المجموعة النادرة تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية و برونزية تمثل الآلهة المصرية المختلفة و على سبيل المثال لا الحصر آمون و إيزيس إلى جانب آخرين.

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كما تضم توابيت خشبية مزينة بالألوان و مومياوات بشرية وحيوانية وطيورا وأسماكا وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة وحروزا ودلايات ونماذج حيوانية تمثل صقورا وأسماكا من المرمر والأخشاب.

كانت الشارقة قد أعادت لمصر الشقيقة العام المنصرم 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية.

ويعد صاحب السمو حاكم الشارقة من أكبر و أكثر المهتمين بالتراث العربي و الحفاظ عليه إيمانا من سموه بأهميته التاريخية وقيمته الكبيرة في إثراء تراث الإنسانية جمعاء.