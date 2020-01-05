الامارات | عبارة على «فيس بوك» وضابط ذكي ينقذان أوروبياً من الانتحار في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبارة على «فيس بوك» وضابط ذكي ينقذان أوروبياً من الانتحار في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ ضابط بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، حياة أوروبي حاول الانتحار داخل غرفته الخاصة بالفيلا التي يقطن بها، بعد أن تمكن من الدخول في الوقت المناسب إلى الغرفة الموجودة بالطابق الثاني من خلال شرفتها، بعد أن تسلق سلماً حديدياً كان ملقى في فناء الفيلا، بحسب مدير الإدارة العميد جمال سالم الجلاف الذي أشار إلى إنقاذ الرجل في اللحظات الأخيرة، بعد أن لف حزاماً حول عنقه.

وكشف الجلاف أن «منشوراً» كتبه ذلك الشخص على حسابه في «فيس بوك» كان سبباً في مساعدته، إذ أبلغ صديق له غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات يفيد بأن صديقه كتب على حسابه عبارات يعبر فيها عن رغبته في الانتحار، فتم اتخاذ الإجراءات على الفور، وتدخل الضابط بسرعة، ولاحظ وجود سلم في فناء الفيلا فاستخدمه للتسلق إلى الغرفة، بعد ان صعد إلى الشرفة وكسر بابها، وفك الحزام عن عنق الرجل وأجرى له إسعافات أولية، ما أسهم في إنقاذ حياته، التي حاول إنهاءها لأسباب مادية واجتماعية.

وتفصيلاً، قال الجلاف إن غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي تلقت بلاغاً يوم الخميس الماضي الساعة الحادية عشرة مساء من قبل شخص أوروبي يفيد بأن صديقه دوّن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبارات يعبّر فيها عن رغبته في الانتحار.

وأشار العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي عملت بحرفية عالية فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من تحديد مكان سكن الرجل في فيلا بمنطقة البدع، وانطلق الضابط مع أفراده إلى مقر السكن في وقت قياسي، وقابل مالك الفيلا وسأله عن الرجل فأفاد بأنه يستأجر غرفة في الطابق الثاني، ولم يشاهده منذ أيام عدة.

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وأوضح الجلاف أن الضابط صعد برفقة مالك الفيلا إلى غرفة الرجل وطرق بابها وفجأة سمع صوت اختناق وصعوبة في التنفس خلف الباب مباشرة، مشيراً إلى أن الباب كان مُحكم الإغلاق ومن الصعوبة كسره، فاتخذ إجراءً سريعاً لإنقاذ حياة الرجل.

ولفت العميد الجلاف إلى أن نباهة الضابط أسهمت في إيجاد الحل لإنقاذ الرجل في أسرع وقت ممكن، إذ شاهد سلّماً في فناء الفيلا، فنزل مسرعاً وتوجه نحو الشرفة.

وأكد الجلاف أن الرجل كان شبه غائب عن الوعي جراء الاختناق ونقص الأكسجين وارتفاع ضغط الدم الناجم عن محاولته الانتحار، لافتاً إلى أنه كتب رسالة ووضعها على سريره، إلى ذويه وأقاربه، مدوناً فيها الأسباب التي دفعته للتفكير في الانتحار والمتعلقة بأمور مالية واجتماعية خاصة.

وأفاد بأنه تم نقل الرجل إلى المستشفى على وجه السرعة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، فيما قدم فريق مختص من الاختصاصيين النفسيين في شرطة دبي الدعم النفسي له، واطلعوا على احتياجاته للمساعدة في استقرار حالته النفسية.

وأبدى الرجل ندمه لانقياده واستسلامه للأفكار السلبية التي جعلته يفكر في الانتحار بدلاً من التعامل مع مشكلاته الشخصية، منوهاً بشرطة دبي لسرعة تدخلها والإسهام في إنقاذ حياته وتقديم الدعم له.