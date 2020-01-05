كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مهرجان الليغو يصل إلى دبي هذا الشهر

يصل أكبر حدث ليغو في الشرق الأوسط إلى دبي فستيفال سيتي مول هذا الشهر، احتفالا بالذكرى الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق.

وسيستمر المهرجان للأطفال والبالغين على حد سواء من الأربعاء 8 يناير حتى السبت 14 مارس، ويقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية وعرض Imagine يحمل عنوان Lego Ninjago.

وسيكون هناك سبع مناطق ذات طابع ليغو في المهرجان، وتقع عبر المركز التجاري في الأماكن المغلقة والهواء الطلق.

وسيتم تخصيص الأقسام لـ Lego City و Lego Friends و Lego Duplo و Lego Ninjago و Lego Technic و Lego Architecture و Lego Shadow Runner و Lego Jungle.

ومع أكثر من مليون من قطع الليغو، سيتمكن الضيوف من تجربة بناء هياكل من القطارات أو محركات الإطفاء أو حتى نموذجاً لبرج خليفة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقال أورسولا بيجانسكا، رئيس قسم التسويق في ليغو الشرق الأوسط وأفريقيا عن المهرجان: “لقد أنشأنا المناطق السبعة الفريدة في المهرجان لبناء روابط حقيقية مع الزوار من خلال تجارب جذابة وتفاعلية مستوحاة من علامات وشخصيات ليغو المفضلة لديهم”.

وأضاف: “لقد صممنا أنشطة المهرجان وأنشأنا رحلة خاصة بهدف ضمان تمتع الجميع، بصرف النظر عن العمر. وسيستمتع محبو شخصيات Ninjago الشهيرة برؤيتها للمرة الأولى من خلال الإسقاط المذهل “تخيل” الذي يحتضن قوة النار والليزر والضوء”.

وسيبدأ مهرجان Imagine تحت عنوان Lego Ninjago يوم الأربعاء 8 يناير الساعة 8 مساءً في فستيفال باي. وسوف يشاهد المتفرجون معركة النينجا ضد الساحرة الشريرة القوية أسفيرا. وطوال فترة المهرجان، سيتم عرض Imagine من الساعة 6 مساءً يوميًا.

وتبلغ تكلفة المشاركة في المهرجان 30 درهم، ويمكن مشاهدة برنامج Imagine مجانًا.

هاتف: 800332 ؛ www.dubaifestivalcitymall.com