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بالصور| الذهب في دبي أرخص من أي مكان آخر
يجد العديد من العملاء أن أسعار الذهب في دبي أرخص بحوالي 15% مقارنة بالدول الأخرى بما في ذلك الهند.
وفي دبي، لا توجد ضريبة استيراد على المواد الخام مثل قضبان الذهب وأشرطة TT. وأوضح شامل أحمد، الشريك الإداري لشركة مالابار جولد، أنه لهذا السبب، يمكن للتجار جلب المعدن الأصفر الثمين من أي مكان في العالم.
ويوضح كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لمجموعة Pure Gold Group: “نحن متقدمون في اللعبة بسبب رسوم الاستيراد. العامل الآخر الذي يجعل الناس يتدفقون إلى دبي لشراء الذهب هو أنهم يثقون في الذهب الذي تم شراؤه هنا، سواء أكان ذلك من حيث الجودة أو النقاء”.
ويوضح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: “يتم حساب سعر التجزئة على أساس سعر أونصة الذهب في الأسواق الدولية ويتم نشره بالعملة المحلية لضمان التوحيد والشفافية”.
الغرض من عمليات التفتيش المنتظمة والعشوائية التي تجريها بلدية دبي هو ضمان ختم جميع قطع السبائك والمجوهرات التي يتم بيعها في دبي بعلامة نقاء صحيحة، مما يشير إلى نقاء محتوى الذهب والتأكد من وجود منتجات ذات جودة عالية من الذهب في السوق، وفقًا لما ذكره المسؤولون.
وقال إسماعيل عبد الله الماس، رئيس وحدة مراقبة جودة المنتجات في مختبر دبي المركزي، إن هناك 804 متجر مجوهرات مسجلة في دبي، بحسب غلف نيوز.
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