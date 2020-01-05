كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دفعة كبيرة لعلاج أمراض المناعة الذاتية في الإمارات

وقعت وزارة الصحة والوقاية (MoHAP) مذكرة تفاهم مع AbbVie Pharmaceuticals Pharmaceuticals لتعزيز الابتكار والتدريب والرعاية الصحية والتوعية بأمراض المناعة الذاتية.

وبموجب هذه المذكرة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الابتكارات العلاجية لأمراض المناعة الذاتية، وتوفير برامج تدريبية للكوادر الطبية في وزارة الصحة والعلاج والطفولة وفقًا لأحدث التطورات العلمية وتوفير الأدوية للمرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية لتمكينهم من مواصلة العلاج وفقا لخطة العلاج الخاصة بهم.

وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع مستشفيات الوزارة ومحمد أبو بكر عبد الجواد مدير عام مجموعة الخليج في AbbVie Pharmaceuticals Pharmaceuticals بحضور الدكتور محمد سليم وكيل وزارة الصحة والوقاية، بحسب غلف نيوز.

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وقال الدكتور السركال: “تعكس مذكرة التفاهم حرص وزارة الصحة على توسيع شبكة شراكتها الإستراتيجية مع الشركات العالمية، كجزء من مساعيها لتزويد مرضى المناعة الذاتية بأدوية جديدة، وتعزيز قدرات المهنيين الصحيين، وتعزيز الوعي بالرعاية الصحية، وتوفير أفضل خدمات علاجية. ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الوزارة لتوفير خدمة رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير التميز والكفاءة المهنية وتحقيق الريادة في المجال الصحي بما يتماشى مع جدول الأعمال الوطني 2021”.

وأضاف: “ستساعد هذه الاتفاقية في توفير برامج تدريبية لأطباء وزارة الصحة والسكان والعاملين في التمريض في علاج أمراض المناعة الذاتية عن طريق إرسالها إلى المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي التدريب السريري. وتركز مذكرة التفاهم على تنظيم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية حول أمراض المناعة الذاتية وطرق الوقاية منها”.

وقال أبو بكر عبد الجواد: “تحرص AbbVie بشدة على تطوير شراكتها مع وزارة الصحة العامة والخدمات الاجتماعية لتوفير علاج فعال للمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، وذلك كجزء من جهود الشركة لتحسين حياة المرضى. وينص الاتفاق على أن شركة AbbVie ستوفر ابتكاراتها الدوائية في مجال علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية”.