الامارات | 5 نصائح لمرتادي المناطق البرية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمرتادي المناطق البرية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة الشارقة أن على جميع مرتادي المناطق البرية الالتزام ببعض النصائح للحفاظ على سلامتهم وسلامة البيئة وتجنب المخالفات المرورية، مشيرة إلى أهم خمس نصائح يجب على الجميع الالتزام بها، وهي:

1. في حال فقدان الطريق يجب على الشخص الوقوف في موقع مرتفع للاستدلال عليه من قبل فرق البحث والإنقاذ.

2. عدم قيادة الدراجات النارية على الطرق العامة.

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3. المحافظة على الهدوء وعدم إزعاج الأخرين.

4. الالتزام بأنظمة السير والمرور والحفاظ على النظام العام، واتباع الإرشادات الخاصة لوقوف المركبات والمقطورات والدراجات النارية.

5. عدم إتلاف النباتات الموجودة في المناطق البرية أو قطعها لاستخدامها لإشعال النار.

وبينت شرطة الشارقة أن الالتزام بهذه النصائح الخمس يضمن لمرتادي المناطق البرية حمايتهم وحماية الآخرين، مبينة أن هذه النصائح تأتي ضمن حملاتها التوعوية خلال فصل الشتاء للأفراد محبي التخييم والرحلات البرية في الأجواء الباردة والممتعة.