كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صور-فيديو| احتفالات برج خليفة بعشر سنوات على افتتاحه

تجمع حشد من الناس حول برج خليفة مساء يوم السبت حيث يحتفل أطول مبنى في العالم بعيد ميلاده العاشر.

وشهد برج خليفة عرضاً للأضواء بعد أيام قليلة من العروض المذهلة للألعاب النارية التي أقيمت بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكان الجسر الذي يربط دبي مول بسوق البحر ممتلئًا بالزوار وتوقفت وميض الكاميرات مع بدء العرض.

وعلى مدى العقد الماضي، حقق برج خليفة 10 أرقام قياسية عالمية، بما في ذلك أعلى طابق مشغول وأطول مسافة سفر في المصعد.

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وتم افتتاح المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا في 4 يناير 2010، لكنه حطم الأرقام القياسية خلال مرحلة البناء حيث تجاوز برج سيرز في شيكاغو وتايبيه 101.

وكان هناك ما يقدر بنحو 12000 عامل في الموقع في أي وقت لبناء الهيكل، في حين تم بناء جزء كبير من منطقة وسط المدينة في نفس الوقت، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.