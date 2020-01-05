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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا انخفض الإبلاغ عن الجرائم هذا العام في دبي؟
كشفت شرطة دبي يوم السبت عن انخفاض نسبة الإبلاغ عن الجرائم في دبي بنسبة 19% في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالجهود الدؤوبة التي بذلتها الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية للحفاظ على الأمن والسلامة، والتي أدت إلى انخفاض في الإبلاغ عن الجرائم.
وتم إطلاع المري، الذي قام بزيارة للإدارة، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإدارة، والتي ساهمت في إسقاط تقارير الجرائم الخطيرة.
ومن بين الإجراءات المتخذة فحص ومراقبة أوضاع النقل النقدي نتيجة لذلك حيث تم تصنيع 225 “حقيبة” و 117 مركبة صراف آلي للامتثال للمواصفات الأمنية العالية، في حين أن تم شطب 39 مركبة لم تف بالحد الأدنى من المتطلبات الأمنية.
و وضعت الإدارة أيضًا متطلبات جديدة لحمامات السباحة في دبي بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال من خطر الغرق، بحسب غلف نيوز.
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