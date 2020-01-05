مكتوم بن محمد: شكراً محمد بن راشد

دبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي «أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ثقته الغالية لتعييني نائباً ثانياً لمجلس دبي».

وأضاف عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أسأل الله أن يوفقني أنا وأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في رسم رؤية دبي للخمسين عاماً القادمة وقيادة التحولات المستقبلية للإمارة من خلال المسارات التنموية الستة التي حددها سموه».

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