محمد بن زايد وماكرون: تكثيف الجهود لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتناول سموه والرئيس الفرنسي، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات بشأنها، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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