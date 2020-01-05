المري: الرخاء الاقتصادي لسعادة المجتمعات

دبي (الاتحاد)

تقدم معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجزيل الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ثقته التي أولاها إياه ضمن مسؤولياته الجديدة، مؤكداً التزامهم بالعهد واستمرارهم على نهج سموه في إسعاد شعب الإمارات وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وثمن معالي اللواء المري، اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه على تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، مستشهداً بقول سموه «إن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير كل مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع، بينما يشكل توفير المسكن الملائم أحد أهم الأولويات نظراً لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي».

وأكد معالي اللواء المري أن تخصيص مسار لخدمات المواطنين ضمن المسارات الستة التي أعلن عنها سموه في وثيقة 4 يناير 2020، إنما تمثل انعكاساً لنظرة ثاقبة ورؤية حكيمة تُدرك أن الرخاء الاقتصادي مفتاح لسعادة المجتمعات ورفاهية ساكنيها، وهي علاقة طردية وثيقة تستلزم منا تخطيطاً دقيقاً وفكراً مغايراً واستثماراً حكيما للموارد، وتطبيقا لسياسات ممنهجة ناجحة، تحقق استراتيجيات وأهداف الحكومة.

وأكد معالي اللواء المري لسموه أنهم باقون على العهد، يسترشدون بسياساته الحكيمة للوصول بإمارة دبي لأن تكون المدينة الأفضل في جودة الحياة عالميا، وأضاف: «قال سموه إن طموح الإمارات وشعبها ليس له خط نهاية، ونحن بدورنا سنعمل بجهود متضافرة وهمم عالية ليتمتع الإماراتيون وكل من يعيش على أرض دولتنا الحبيبة برغد العيش، بحياة مديدة صحية، وبخدمات ذات جودة متميزة تحقق أعلى المعايير العالمية».