لطيفة بنت محمد: العمل بتفانٍ وإخلاص

دبي (الاتحاد) قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على حسابها في «تويتر»: «أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية، وأعاهده ونائبيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأهل دبي وساكنيها على العمل بتفانٍ وإخلاص وتسخير كل الجهود لتحقيق رؤية سموه للخمسين عاماً المقبلة».

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