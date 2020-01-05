«الثقافة والفنون»: فصل جديد من التميز والإنجاز

دبي(الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن وثيقة 4 يناير 2020 تفتح فصلاً جديداً من فصول التميز والإنجاز في إمارة دبي بقيادة قائد ملهم يتمتع بفكر استراتيجي خلاق وبرؤى استثنائية تصنع الفارق دوماً في مواكبة المتغيرات، وتجاوز تحديات العصر بدماء دائمة التجدد. وقالت: «كما عودنا دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد أبهرنا من جديد بإصدار وثيقة 4 يناير 2020 مع بداية عام الاستعداد للخمسين، التي تشكل نقطة انطلاق جديدة لإمارتنا الحبيبة نحو مزيد من الإنجازات الرائدة على جميع الصعد بدماء جديدة تهتدي بتوجيهاته السديدة وأفكاره النيرة التي ترسم ملامح مدينة ستكون الأفضل عالمياً للحياة، وتضمن لأبنائنا ولأجيالنا القادمة مستقبلاً باهراً».

وأشارت بدري إلى الدور الذي يمكن أن تسهم به «دبي للثقافة» في صناعة التحولات الجديدة التي تهدف إليها الوثيقة والتي تم بموجبها تشكيل مجلس دبي لقيادة مرحلة جديدة من النمو والازدهار في الإمارة، قائلةً: «سنواصل العمل بكل طاقاتنا في «دبي للثقافة» تحت قيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، التي نفخر بتعيينها عضواً في مجلس دبي الجديد، من أجل تعزيز المشهد الثقافي وتطوير الاقتصاد الإبداعي في دبي. ولن ندخر أي جهد للإسهام مع الجهات الحكومية والخاصة في رسم الخمسين عاماً القادمة لإمارتنا الغالية، لتوفير بيئة مثلى للعيش تحقق السعادة والرفاه لكل من يحيا على أرضها، مواطنين ومقيمين وزائرين».