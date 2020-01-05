«الصحفيين» تنفذ 70 فعالية خلال 2019

دبي (الاتحاد)

اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية عام 2019 بسجل من الإنجازات المحلية والدولية وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي أسهمت في الارتقاء بالعمل الإعلامي.

وعملت الجمعية على تنفيذ ما يزيد على 70 نشاطاً وفعالية ومشاركة محلية وخارجية في عام 2019، وبلغ عدد أعضاء الجمعية حتى نهاية سبتمبر العام الماضي 1211 عضواً، مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 والبالغ 1185 عضواً.

واعتمدت الجمعية العام الماضي شعاراً جديداً يعكس مرحلة الفضاء الإعلامي الرقمي التي تشهدها الدولة، كما وقعت اتفاقية إنشاء مبناها الجديد في دبي بمنطقة «المحيصنة 2»، بالإضافة إلى إنجاز دولي للإمارات، بنجاح الجمعية في الفوز بمقعد داخل المجلس التنفيذي لاتحاد الصحفيين الدولي، بالإضافة إلى التحاق العديد من الصحافيين في دورات وورش تدريبية لتطوير مهاراتهم الصحافية والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.

وافقت لجنة العضوية على 26 طلباً جديدا استوفيت الشروط، 11 منهم للعضوية العاملة و15 للعضوية المنتسبة، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية حتى نهاية سبتمبر 1211 عضواً، منهم 398 عضواً عاملاً، و813 عضواً منتسباً، فيما بلغ عدد الأعضاء بنهاية ديسمبر 2018 (1185) عضواً.

واعتمد مجلس إدارة الجمعية شعاراً جديداً يعكس مرحلة الفضاء الإعلامي الرقمي التي تشهدها الدولة حالياً سواء على صعيد المنصات والمواقع والصحف الإلكترونية أو على صعيد تنامي دور وسائل الإعلام الحديث التي تتضمن الشبكات الإعلامية الاجتماعية، كما تم الإعلان عن مجلس الشرف الإعلامي الذي يضم نخبة من الصحفيين والإعلاميين الإماراتيين.

المبنى الجديد

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على التصميمات الخاصة بالمبنى الجديد لمقر جمعية الصحفيين الإماراتية الذي من المقرر تشييده بمكرمة من سموه بمنطقة «المحيصنة 2» في دبي، على مساحة 1900 متر مربع. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، إن سجل مسيرة الجمعية مليء بمكرمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه الإعلام الوطني بما قدمه سموه من دعم كريم ورعاية دائمة منذ فكرة التأسيس عام 2000.

كما نجحت جمعية الصحفيين الإماراتية في الفوز بمقعد في المجلس التنفيذي لاتحاد الصحفيين الدولي، وذلك بفوز رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، بالعضوية الاحتياطية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.