هزاع بن زايد: دبي أضحت جوهرة العالم

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مضي 14 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، هو في عمر الإنجازات عقود تطوي عقوداً، أضحت إمارة دبي خلالها جوهرة يشع نورها على العالم. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «14 عاماً من تولي الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي، هي في عمر الإنجازات عقود تطوي عقوداً أصبحت خلالها دبي جوهرة يشع نورها على العالم، ومصدر فخر لكل إماراتي وعربي متمسك بالجذور منفتح على العالم طامح للأمجاد والعلا».

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