عبد الرحمن العويس: فكر محمد بن راشد منارة لصناعة المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان ولا يزال منارة تنير لنا الدرب لصناعة المستقبل المشرق لأجيالنا القادمة، فمن طموحاته وإرادته وعزيمته وإصراره نستمد طاقتنا الإيجابية وقوتنا وثباتنا لتحقيق الريادة لدولتنا.

وقال معاليه: نُهنئ أنفسنا بالذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم، ونحن على أبواب عام الاستعداد للخمسين، ونتوجه إلى سموه بالشكر والتقدير على جهوده وعطائه، الذي لم يعرف حدوداً، ورؤيته التي ساهمت ببناء مجد الوطن وإعلاء شأنه.

وأضاف معاليه: «منذ تولي سموه مقاليد الحكم، شهدت الإمارات محطات كثيرة من التميز والنجاح، حيث نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في رفع إيقاع التنمية ونبض الطموح وهمة العمل والإنجاز التي نشرها سموه، ليس فقط في محيطه أو فريق عمله أو القطاع الحكومي، بل انتشرت كثقافة مُستدامة لدى جميع المواطنين والمقيمين، ومثالاً يحتذى به للشعوب الأخرى».

وأضاف: «نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نواصل استلهام أفكار ورؤى وإبداعات وقيم صاحب السمو وإحساسه بالعطاء ومبادراته الاستثنائية التي جعلت من سموه نموذجاً يُحتذى به في مجال القيادة والإدارة، ليس لشعبه فقط، وإنما لكل الشعوب المتطلعة للتطور والازدهار، وسنبقى ملتزمين بالسير على خطى سموه لبناء مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا».