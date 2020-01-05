مطر محمد الطاير: سنعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية قيادتنا

دبي (الاتحاد)

أعرب معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن شكره العميق وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية لسموه بمنحه لقب معالي، وتعيينه مفوضاً عاماً على مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في إمارة دبي، مؤكداً أن هذه الثقة هي تكليف وتشريف في الوقت ذاته، وأكد معالي الطاير: «إننا سنعمل كفريق واحد مع جميع الجهات المعنية، وسنبذل قصارى جهودنا لتنفيذ استراتيجية مجلس دبي لتحقيق التحول المنشود، وتعزيز تنافسية إمارة دبي في جميع المجالات التي تقع ضمن المسار الذي تم تكليفنا بقيادته، وذلك من خلال استشراف المستقبل، وتقديم المشاريع والمبادرات المتميزة التي تساهم في انطلاق الإمارة بثبات نحو الخمسين عاماً القادمة، وتدعم استمراريتها في تقديم نموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في جودة الحياة وريادة الخدمات التي تقدمها».

وقال معاليه: «إن تحديد ستة مسارات استراتيجية للنمو في دبي يجسد النظرة المستقبلية لقيادة دبي، ويوضح الخطوط العريضة لاستراتيجية متكاملة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وضمان مستقبل الأجيال القادمة، ويساعد أيضاً في مواجهة التحديات الحالية فيما يتعلق بالركود الاقتصادي العالمي والتقلبات الإقليمية والدولية، كما أنه يؤدي إلى تكامل جهود جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة تحت رؤية تنموية واحدة»، مشيراً إلى أن وجود هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تحت مسار واحد، يسهم في تحديد الرؤية والمبادرات والمشاريع المستقبلية لهذه القطاعات بشكل متكامل، ويعزز التعاون بين هذه الجهات التي يوجد بينها الكثير من المجالات المشتركة، كما يضمن تطوير قطاع البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتحقيق نقلة نوعية لدبي خلال المرحلة المقبلة.