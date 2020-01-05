«تنفيذي دبي»: نقلة نوعية زاخرة بالفرص والإنجازات

دبي( الاتحاد) قال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «نؤكد التزامنا وحرصنا على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمدينة دبي»، مشيراً معاليه إلى «أهمية وثيقة 4 يناير 2020 التي تُعد بمثابة بوصلة ترشدنا نحو بناء مستقبل أفضل لمدينة دبي، وترسيخ مكانتها الرائدة في قلب خارطة التنافسية العالمية وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كإحدى أفضل المدن العالمية».

وأضاف معاليه: «نشهد اليوم تغيرات جذرية سريعة، وتتزايد وتيرة المنافسة ويرتفع سقف التوقعات، وهو ما يتطلب منّا المزيد من الاستعداد والمواكبة لنتمكن من اللحاق بركب التطور والتغلب على التحديات والاستمرار في التطوير والنمو والتفوق. كما أن المستجدات المستقبلية المتسارعة تفرض علينا تطوير وتحديث النهج ليواكب الأهداف الكبيرة والنوعية التي أعلن عنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة».

وتابع معاليه: «لدينا قدرات وفرق عمل متكاملة تميزنا دائماً ستجعل من تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نقلة نوعية إضافية تشهدها الإمارة، حيث تشكل الوثيقة خارطة طريق نستشرف من خلالها مستقبل دبي ونخطو نحو مرحلة مفصلية ستكون زاخرة بالفرص والإنجازات والمشاريع الكبيرة. هذه المرحلة تستلزم المزيد من التنسيق والعمل بجهود متكاملة لدعم المسيرة التنموية لمدينة دبي وتسخير قدراتنا لمواجهة تحديات المستقبل وصناعة تحولات جديدة تجعل دبي الأفضل عالمياً وترسخ جاذبيتها الاجتماعية والاقتصادية وتضمن توفير أفضل مستوى حياة للمواطنين والمقيمين وتوفر تجربة فريدة للزوار من جميع أنحاء العالم».

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