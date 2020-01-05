فحص 67 عينة رفات آدمية عمرها 400 سنة

أحمد مرسي (الشارقة) تجري القيادة العامة لشرطة الشارقة أبحاثاً لاستخلاص الحمض النووي من 67 عينة لرفات أدمية تعود للقرن السابع عشر والبعض منها للحرب العالمية الثانية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع جامعة ليوبليانا في جمهورية سلوفينيا.

وكشف العميد خبير أحمد حاجي السركال رئيس المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن هذه الأبحاث التي تجرى من قبل مختبر الشارقة، تعتبر من الإنجازات التي تضاف لرصيد النجاحات العلمية والبحثية داخل المختبر، وتمثل في قبولها وإجرائها الدخول في المنافسات البحثية الدولية في مجال فحص عينات الرفات الآدمية التي يصل عمرها الزمني لنحو 400 سنة وتتم باستخدام الطرق والمعدات المتوافرة في المختبر ومن خلال مختصين متمرسين.

وأوضح أن مثل هذه النجاحات سيتم إدراج النتائج المتحصل عليها في الدوريات العلمية العالمية المتخصصة في مجال فحوص البصمة الوراثية للإطلاع عليها والاستفادة من قبل الدارسين والمهتمين في المجال حول العالم، ناسبين هذه النجاحات للجهات والفريق الذي قام بها.

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