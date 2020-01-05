144.8 مليون درهم لإعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة زايد وبينونة

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة الظفرة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتصميم الطرق الداخلية وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في مدينة زايد وبينونة والقطاع 18 وحوض MZW بمنطقة الظفرة، وذلك بتكلفة تقدر بـ144.8 مليون درهم.

وأوضح الطرفان أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسة وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى مثل إنشاء شبكات لمياه الشرب والري والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق الداخلية، وفوهات مكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وعبّارات الاتصالات، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها.

وأشار الجانبان إلى أن المشروع يخدم 294 قسيمة سكنية وحكومية وتجارية وخدمات، و4 مساجد، و4 حدائق، و4 مسطحات خضراء، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

وتعتزم شركة مساندة وبلدية منطقة الظفرة إنجاز المشروع وتسليمه في الربع الأخير من العام 2020، وذلك بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويحظى المشروع بدعم ومتابعة دائمة وحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

من جانبها، أشارت بلدية منطقة الظفرة إلى أن المشروع يواكب عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص، إلى جانب أنه سيعزز منظومة البنية التحتية في مدينة زايد وبينونة والقطاع 18 وحوض MZW، كما يُوجِد المشروع أرضية مثالية تساهم في تحفيز النمو السكاني والاقتصادي عبر توفير مرافق خدمية أساسية تحقق متطلبات السكان، وتخدم القسائم السكنية في المنطقة، كما أنه سيدعم الحركة التجارية والسياحية ويسهم في جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وتفصيلاً، أوضحت الشركة أن المشروع يشتمل على تخطيط وإعادة تأهيل الطرق القائمة وإضافة ممرات للمشاة ومواقف للسيارات وأعمال إنارة للشوارع وتركيب لوحات مرورية وإرشادية، فضلاً عن إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة المياه والكهرباء القائمة والري، إلى جانب أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إضافة إلى شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وبينت «مساندة» أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 14.5 كيلومتر، ويشمل تمديد كابلات كهربائية بطول 77.2 كيلومتر، وأيضاً بناء وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع كافة الملحقات بطول 50.8 كيلومتر، إلى جانب إنشاء شبكة صرف صحي بطول 11.2 كيلومتر لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وكذلك تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 18.3كيلومتر، إضافة إلى تمديد خطوط اتصالات بطول 46.8 كيلومتر، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق.

وأكدت الشركة حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستعمال مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.