«دفاع مدني» الفجيرة يطلع على أفضل ممارسات شرطة عجمان

عجمان (الاتحاد) استقبل مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة عجمان وفداً من إدارة الدفاع المدني بإمارة الفجيرة حضر للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين في المركز، استناداً لسياسة الاتصال والتواصل الخارجي التي تنفذها القيادة العامة لشرطة عجمان وتعزيزاً لتقوية روح المشاركة والتعاون مع الشركاء.

ترأس وفد الفجيرة العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة دفاع مدني الفجيرة، وكان في استقبالهم المقدم عبدالله حميد المطروشي نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، بحضور الرائد محمد خلفان الشعالي رئيس قسم ترخيص السائقين، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان.

واصطحب المقدم عبدالله حميد المطروشي الوفد بجولة تعرفوا خلالها على مرافق المركز والخدمات التي يقدمها موظفو الخدمة للمتعاملين، كما اطلعوا على غرفة العمليات المستحدثة والمرتبطة بغرفة العمليات الرئيسة في القيادة وبكاميرات مراقبة الطرق، ويتم من خلالها مراقبة الطرق والرادارات وتحليل الحوادث والأعمال الميدانية، إضافة إلى متابعة أداء الموظفين وعدد المعاملات المنجزة وزمن تقديم الخدمة، وفق معايير تصنيف الخمس نجوم.

من جانبه استعرض الرائد محمد خلفان الشعالي رئيس قسم ترخيص السائقين أهم الأنظمة والبرامج والأجهزة المستخدمة بالمركز، والتي تقدم الخدمات الذكية للمتعامل من دون الحاجة إلى انتظار الدور على مكاتب الخدمة، مشيراً إلى أن الاهتمام بتقليل زمن الانتظار وزمن تقديم الخدمة من أهم المؤشرات المطلوب تحقيقها لتعزيز سعادة ورضا المتعاملين.

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