3 خسوفات للقمر وكسوفان للشمس خلال العام

أبوظبي (وام)

أكد مركز الفلك الدولي ومقره أبوظبي أن العام 2020 سيشهد العديد من الأحداث الفلكية المميزة أهمها ثلاثة خسوفات للقمر وكسوفين للشمس، إضافة إلى زخات عدة للشهب واقتران مميز في آخر السنة بين كوكبي المشتري وزحل.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي «بالنسبة لكسوفي الشمس فسيكون الأول يوم 21 يونيو، وهو كسوف حلقي سيتم مشاهدته في كل من سلطنة عمان واليمن وأجزاء بسيطة من السعودية.. في حين سيشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي الدول العربية وبالنسبة للمناطق التي ستشاهد الكسوف ككسوف حلقي، فهي عبارة عن شريط ضيق يبدأ من غرب اليمن مروراً بجنوب صنعاء، ثم يدخل الربع الخالي في السعودية».وأضاف: «بالنسبة لخسوفات القمر، فالخسوف الأول هو خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 10 يناير وسيخسف من القمر ما نسبته 90% من قرصه وحيث أنه خسوف شبه ظل.. والخسوف الثاني هو خسوف شبه ظل جزئي أيضا، وسيحدث يوم 05 يونيو وسيخسف من القمر ما نسبته 58%.. والخسوف الثالث هو أيضاً خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 05 يوليو وسيخسف من القمر ما نسبته 37%».

أما بالنسبة لزخات الشهب الرئيسية خلال العام 2020 فستكون الزخة الأولى هي زخة شهب «الرباعيات»، وستكون ذروة الزخة صباح يوم السبت 04 يناير في الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع رؤية 120 شهابا في الساعة وقت الذروة.

وزخة الشهب الثانية المهمة هذا العام هي زخة شهب «إيتا الدلويات» وستكون ذروة الزخة يوم الثلاثاء 05 مايو في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع رؤية 50 شهابا في الساعة وقت الذروة.. أما زخة الشهب الثالثة، فهي أكثر زخات الشهب شعبية، وهي زخة شهب «البرشاويات» وستكون ذروة الزخة يوم الأربعاء 12 أغسطس من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة نهاراً بتوقيت غرينتش.

ومن ضمن الأحداث الفلكية المميزة عام 2020 هو اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل يوم الاثنين 21 ديسمبر في الساعة 01:22 ظهراً بتوقيت غرينتش.