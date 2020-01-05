مليار راكب نقلهم «تاكسي دبي» خلال 25 عاماً

دبي (الاتحاد)

كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن إجمالي عدد الرحلات التي نفذتها مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة «تاكسي دبي» خلال الفترة من عام 1995 إلى ديسمبر 2019 بلغ 682 مليون رحلة نقلت خلالها أكثر من مليار راكب.

وقال إن حجم أسطول المؤسسة ارتفع من 81 مركبة في بداية التشغيل في عام 1995 إلى 5201 مركبة في عام 2019 وارتفع عدد السائقين من 886 سائقاً إلى 11500 سائق وقفز عدد الموظفين من 23 موظفاً إلى 1131 موظفاً وشهدت الخدمات التي تقدمها المؤسسة قفزة كبيرة من خدمة واحدة عام 1995 إلى 13 خدمة في عام 2019.

جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة تاكسي دبي ولقائه بموظفي المؤسسة بحضور عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة تاكسي دبي والدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي وعدد من مديري الإدارات في الهيئة والمؤسسة.

واطلع الطاير خلال الزيارة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بخدمة نقل الركاب في المؤسسة حيث جرى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على خدمة مركبات الأجرة وكذلك في تحليل بيانات الرحلات والتوجيه الذكي للأسطول للمناطق الأكثر طلباً على الخدمة إلى جانب استخدامه في القيادة الآمنة من خلال رصد سلوكيات السائقين ومدى التزامهم بمعايير القيادة الآمنة.

كما اطلع على التحديث الجديد في التطبيق الذكي لتاكسي دبي ‏‏DTC الذي يغطي خدمة مركبات الأجرة العادية وخدمات الليموزين والليموزين الكهربائي وليموزين أميرة حيث ساهم التطبيق في تقليص معدل زمن وصول مركبة الأجرة للمتعامل إلى 6.5 دقيقة ويتيح التطبيق الحصول على خدمات متعددة مثل الحصول على سائق والأيدي الأمينة وأميرة وأصحاب الهمم.

واستمع الطاير إلى شرح عن مشروع أتمتة خدمة تاكسي مبنى المطار رقم 3 الذي يهدف إلى زيادة عدد المركبات وتنظيم عملية تفويج المركبات وتقليل وقت الانتظار من 11 دقيقة إلى خمس دقائق ويتضمن المشروع زيادة عدد قنوات حجز مركبة الأجرة مثل الحجز عند شراء تذكرة السفر أو من خلال الشاشات في الطائرة أو من خلال التطبيق الذكي DTC أو عبر الأجهزة الذكية الموزعة في مبنى المطار ولضمان نجاح المشروع وظفت المؤسسة تقنيتي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

واطلع المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات على الجيل الجديد من مركبات تويوتا الهجينة «هايبرد» التي انضمت لأسطول مؤسسة تاكسي دبي وتتميز الموديلات الحديثة منها بانخفاض معدل استهلاك الوقود بنسبة 47% ومن ثم انخفاض معدل الانبعاثات الكربونية بنسبة 47% أيضاً وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة باستراتيجية التنقل الأخضر الهادفة للوصول بنسبة إدراج المركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي المشتريات السنوية للمركبات الجديدة والمستأجرة في أسطول الحكومة إلى 10% بحلول عام 2020، وتنفيذاً لاستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي والتي تستهدف خفضها بنحو 16% بحلول عام 2021 إضافة الى خطة الهيئة لتحويل 50% من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة «هايبرد» بحلول عام 2021. كما اطلع الطاير على مركبة تسلا موديل 3 والمركبة الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين من نوع تويوتا ميراي.