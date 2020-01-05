«الثقافة في دعم السلام» محاضرة في «الإمارات للدراسات» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مساء اليوم، في إطار أنشطته وفعالياته البحثية والعلمية، محاضرته رقم (728) بعنوان «دور الثقافة في دعم السلام والتنمية والتعايش الإنساني»، يقدمها الدكتور كامل العبد الجليل، الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بدولة الكويت.

وتأتي هذه المحاضرة، في إطار اهتمام المركز بالقضايا والمجالات ذات الأولوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي من شأنها تحقيق مستهدفات التنمية، ونشر ثقافة وممارسات السلام، وتعزيز كل مقومات التسامح والتعاون والتعايش الإنساني بين البشر مهما اختلفوا في الدين أو العرق أو اللغة.

ويتناول الدكتور كامل العبد الجليل خلال المحاضرة: تعريف الثقافة ومفهومها ومكوناتها ومصادرها، ومدى قوة تأثيرها في النفوس البشرية ومردود عطائها المحلي والخارجي، كما يستعرض خصائص قوة الثقافة العربية، والتحديات التي تواجه الأمة العربية من المنظور الثقافي.

وتشتمل المحاضرة على ثلاثة محاور رئيسية: الأول، الثقافة والتنمية المجتمعية، من حيث مكونات الثقافة الفاعلة، وكيفية أداء الثقافة دورَها، بوصفها محركاً لتطوير المجتمع، إلى جانب دور صناع القرار في دعم الثقافة وإثرائها، ومقومات السياحة الثقافية وارتباطها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أما المحور الثاني، فهو الثقافة والسلام، حيث يتناول العلاقة بينهما، وركائز الثقافة المؤثرة ودورها في دعم قضايا السلام والتعاون الدولي، وكيفية دعم الثقافة مبادئَ السياسة الخارجية.

فيما يتناول المحور الثالث، الثقافة والتعايش الإنساني، بما في ذلك تأثير الثقافة في التعاون والتسامح، ودورها في ترسيخ التعايش الإنساني.

جدير بالذكر أن الدكتور كامل العبد الجليل، هو الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، كما يشغل منصب المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية. وحصل الدكتور كامل العبد الجليل، على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الكويت عام 1981، ومن ثم تولى مناصب عدة، من بينها، مساعد مدير التسويق للمشاريع الخارجية في الشركة الكويتية للاستثمارات الخارجية من عام 1981 وحتى عام 1988، ومدير الشؤون الإدارية المسؤول عن أعمال التوظيف والتدريب والإعلام والخدمات العامة ببنك الكويت الصناعي من عام 1988 وحتى عام 2014، كما عمل مخرجَ أفلام، ومعداً، ومقدمَ برامج ثقافية ووثائقية في تلفزيون دولة الكويت، وعمل في تلفزيون دبي مذيعاً ومقدمَ برامج وثائقية بين عامي 1990 و1991.