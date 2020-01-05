766 طلب أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية حصلت على الموافقة

السيد حسن (خورفكان)

كشفت إحصاءات مجلسي خورفكان وكلباء البلديين عن تلقيهما 953 طلباً لمواطنين تقدموا بها إلى المجلسين خلال العام الماضي 2019، للحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية، فيما تمت الموافقة المبدئية من المجلسين على 766 طلباً من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمجالس البلدية بالاهتمام بتوزيع جميع أنواع الأراضي على المواطنين وفقاً لحاجاتهم وبعدالة وشفافية تامة.

وقال الدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان: «تم خلال العام الماضي 2019 تلقي 513 طلبا للحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية، منها 218 طلب أراضٍ سكنية، تمت الموافقة المبدئية على 162 طلباً منها من إجمالي 185 طلبا في خورفكان، ورفض 14 طلباً وتأجيل 3 طلبات وتحويل 3 من دبا الحصن لخورفكان، وإحالة طلبين للجنة التواصل. كما تلقى المجلس 33 طلبا لأراضٍ سكنية محولة من خورفكان إلى الشارقة، تمت الموافقة المبدئية على 30 طلباً، ورفض وتحويل 6 طلبات أخرى».

وأشار رئيس بلدي خورفكان، أن المجلس تلقى 295 طلباً لأراضٍ تجارية وصناعية خلال العام الماضي، منها 170 طلبا لأراضٍ صناعية، و125 طلباً لأراضٍ تجارية، وتمت الموافقة المبدئية على جميع الطلبات المقدمة للمجلس في هذا الملف باستثناء طلبين تم رفضهما وتأجيل 8 طلبات وتحويل طلب واحد لمدينة الشارقة.

وأوضح أن المجلس، بالتنسيق مع دائرتي التخطيط والمساحة والأشغال العامة بإمارة الشارقة، يعملون جميعاً كمجموعة عمل واحدة لتخصيص الأراضي السكنية والتجارية والصناعية اللازمة للمواطنين أولا بأول، خاصة في المناطق الجديدة كما في منطقة الحراي بهدف توفير الحياة المستقرة للأسر المواطنة.

440 طلباً بكلباء

من جانبه قال سالم النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الشارقة، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء بالوكالة:«تلقى المجلس خلال العام الماضي 440 طلباً من مواطنين، تضم طلبات تتعلق بالإسكان والأراضي التجارية والصناعية، وتم الموافقة المبدئية من قبل المجلس على 375 طلبا، منها 285 طلب إسكان و90 طلبا تجاريا وصناعيا».

ولفت رئيس بلدي كلباء بالوكالة إلى أن المجلس رفض 55 طلباً منها 46 طلباً لأراضٍ سكنية و9 طلبات خاصة بأراضٍ تجارية وصناعية من إجمالي الطلبات المقدمة خلال العام 2019، كما أجل 10 طلبات سكنية، مؤكدا أن قبول أو رفض الطلبات يقوم على مبدأ الشفافية وتطبيق القرارات الخاصة بهذا الشأن، بما فيها أن تكون الطلبات مستوفية للشروط الموضوعة بهذا الخصوص، والأولوية دائماً تكون لمن هم في حاجة إلى أراضٍ سكنية وصناعية وتجارية.