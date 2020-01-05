مبنى جامعة دبي صديق للبيئة وشهاداتها رقمية

دبي (وام) حققت جامعة دبي في عام 2019 مجموعة من الإنجازات والمبادرات، من خلال عدد من كلياتها، ككلية الهندسة وتقنية المعلومات وكلية إدارة الأعمال وكلية الحقوق.

فقد حصل مبنى جامعة دبي على شهادة ليد البلاتيني كأول مبنى خارج الولايات المتحدة مستدام وصديق للبيئة خالٍ من ثاني أكسيد الكربون والمواد السامة والثاني عالمياً، حيث أصبح أول مبنى يحصل على شهادة لييد بالمنطقة عن فئة الأبنية صفرية الطاقة.

ووقعت الجامعة مذكرات مع عدد من الجهات، فيما أطلقت شهادات رقمية معتمدة عبر «بلوك تشين» للطلبة والخريجين ونفذت حلولاً تستند على نظام «البلوك تشين» مع شركة «إديو كيشن» لإنشاء وإصدار السجلات الأكاديمية الرقمية، إضافة إلى تنفيذ برامج ومبادرات لنشر السعادة والإيجابية والتسامح بين الطلبة والأساتذة والعاملين في القطاع التربوي.

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