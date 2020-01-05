حلة جديدة لشبكة «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد) أطلق الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الشبكة الداخلية للموظفين في الهيئة بحلة جديدة.

تتضمن الشبكة حزمة من التحديثات التي تمكن الموظف من التواصل مع جميع الوحدات التنظيمية بسهولة وسلاسة، ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية وفق أعلى المعايير المواكبة للنظم التقنية الحديثة التي تساهم في ربط منظومة العمل باحترافية وجودة تعزز مسيرة العمل وتحقق زيادة الإنتاجية. وتعد بوابة الشبكة الداخلية للهيئة بمثابة منظومة متكاملة تربط بين جميع موظفي الهيئة وتشجعهم على التواصل الإيجابي، وتنمي فيهم روح التعاون وتقديم المقترحات البناءة وتلبية احتياجاتهم دون عناء، فهي تختزل جميع المهام اليومية للموظفين وتسمح لهم بتبادل الملفات المشتركة التي من خلالها يتم إنجاز الأعمال المطلوبة بسرعة وإتقان. كما أنها تتيح للكل تقديم الطلبات وفق آلية مقننة كطلب الدعم الفني وحجز القاعات للاجتماعات وورش العمل، والوصول للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وفهم اللوائح والتعاميم المنظمة للعمل في الهيئة، وكذلك الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ومعرفة آراء الجمهور واستفساراتهم واقتراحاتهم لدراستها والاستفادة منها.

وتمكن الشبكة الموظفين من متابعة المبادرات المطروحة وإبداء آرائهم بالمشاركة الإلكترونية فيها بما يسهم في تطوير مهاراتهم وإبراز مواهبهم وابتكاراتهم وتنمية معارفهم، وتعزيز الجانب الثقافي والديني لديهم حيث توجد نافذة على الشبكة تتيح لهم قراءة العديد من الكتب المتنوعة وتبادلها تحقيقاً للمنفعة والتعاون الذي تنشده الهيئة وتأمل في ترسيخه.

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