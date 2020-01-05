«كشافة الإمارات» تشارك في اجتماع عربي بالقاهرة

القاهرة (وام) تشارك جمعية كشافة الإمارات في «اجتماع رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية»، المُنعقد في المركز الكشفي العربي في القاهرة بجمهورية مصر العربية ويختتم اليوم بصفتها رئيس لجنة تنمية العضوية التي يرأسها خليل رحمه علي الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، وذلك ضمن اللجان العربية الفرعية العشر.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الإطار العام لأسلوب العمل باللجان الفرعية، ومناقشة دور اللجان المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الاستضافة المميزة مؤخراً للإمارات للمخيم الكشفي الخليجي الذي أقيم في محمية المرموم في دبي بمشاركة دول الإمارات والكويت ومصر وسلطنة عمان والأردن والمملكة العربية السعودية وحقق نجاحاً باهراً.

وأكد الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات أن هذه اللجان تعمل على دعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية له، وذلك في إطار التكامل بينه والاستراتيجية العالمية عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف.

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