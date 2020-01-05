الامارات | «قضاء أبوظبي» تتيح الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تتيح الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح متابعة تفاصيل الإعلان القضائي وملفات الدعاوى إلكترونياً، فضلاً عن إمكانية حجز جلسة بتقنية الاتصال المرئي «فيديو كونفرانس» وفق الضوابط المحددة، وإرفاق المستندات والردود عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

فيما كشف تقرير إحصائي للدائرة أن إجمالي عدد مشاهدات قناة دائرة القضاء على منصة «يوتيوب»، خلال عام 2019، بلغ 30 مليوناً و200 ألف مشاهدة، فيما وصل عدد متابعي الدائرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، إلى 193 ألفاً و836 متابعاً.

وأفاد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن إطلاق خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، يأتي في إطار خطة التحول الرقمي نحو التقاضي الذكي، وتتكامل مع منظومة الخدمات المتطورة التي توفرها الدائرة للمتعاملين لإنجاز المعاملات وقيد الدعاوى ومتابعتها عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقارها، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

Advertisements

وتضمّن تقرير إحصائي لدائرة القضاء في أبوظبي، مقترحاً رسمياً بتطبيق آلية استلام مذكرات الدفاع في القضايا الدولية، عبر البريد الإلكتروني للمحكمة، خلال خطة عمل الدائرة عن عام 2020، كما تضمن مقترحاً آخر بإجراء زيارات ميدانية لمحاكم دول مجلس التعاون والدول العربية.

وأفادت الدائرة بأن مكتب التنسيق الإداري التابع للدائرة تمكن، خلال العام الماضي، من حصر أعمال وإنجازات تسعة أقسام تابعة لثلاث إدارات في منصة واحدة، أطلقها تحت مسمى «منصة التنسيق الإداري الإلكتروني المتكامل للقطاع»، موضحة أن هذه المنصة حققت ما يقارب 14 هدفاً استراتيجياً، شملت «توحيد العمليات الرئيسة لكل قسم عبر تحديد الحقول الرئيسة، وإنشاء نموذج رسمي لكل قطاع، وإعداد تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، بجانب سهولة رفع الإنجازات، ومعرفة الأقسام التي قامت بالتسليم والمتخلفة عن التسليم».

وشمل تقرير دائرة القضاء الختامي لعام 2019، إحصائية لقسم العلاقات القضائية الدولي، أوضح أن إجمالي الإعلانات القضائية، التي شهدها العام الماضي، بلغ 424 إعلاناً، فيما بلغ عدد الإنابات القضائية 156، ووصل عدد الطلبات المرسلة بالطريق الدبلوماسي، التي تمت خلال 50 يوماً، 170 طلباً (من أصل 274 طلباً).

• 30.2 مليوناً عدد مشاهدات قناة «قضاء أبوظبي» على «يوتيوب» خلال عام 2019.