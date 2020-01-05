الامارات | «خليفة الطبية» تجري عملية زراعة غضروف صناعي في مفصل القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة الطبية» تجري عملية زراعة غضروف صناعي في مفصل القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدينة الشيخ خليفة الطبية، عن إجراء عملية زراعة غضروف صناعي، في مفصل القدم استغرقت 60 دقيقة، وتم إجراء العملية لمريض مواطن (51 عاماً)، استطاع بعدها الخروج من المستشفى في اليوم التالي من العملية، والمشي دون صعوبات بعد وضع قدمه في حذاء طبي خاص.

وتفصيلاً، أوضح الطبيب الذي أجرى العملية، استشاري جراحة القدم والكاحل الدكتور معز بلال، أن مرض خشونة مفصل القدم يُعد أحد الأمراض الشائعة التي تصيب المنطقة الأمامية للقدم، وأسبابه عادة تكون نتيجة إصابات قديمة أو كسور وفي الغالب تقدم العمر، حيث يبدأ المريض بالشكوى من وجود آلام وتورم في قاعدة إبهام القدم.

وأشار إلى أن الدرجات الأولية للمرض (الأولى والثانية) يشعر خلالها المريض بتيبس في الحركة وبدايات الآلام، فيما يشتكي المريض في الدرجات المتقدمة آلاماً مزمنة ومستمرة حيث يكون غضروف القدم في هذه الحالة قد تآكل تماماً، ويتم تحديد درجة التآكل من خلال الأشعة السينية التي توضح درجة التصلب أو التآكل أو الخشونة في مفصل القدم.

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وقال بلال «تستغرق عملية الزراعة نحو ساعة، حيث يتم إحداث فتحة في الجزء الأمامي من مفصل إبهام القدم، ويتم من خلالها إزالة البروزات العظمية الناتجة عن التصلب، ومن ثم إزالة جزء صغير فقط من عظم إبهام القدم يتم بعدها زراعة الغضروف الصناعي، وعقب العملية توضع قدم المريض في حذاء طبي، ويسمح له بالخروج في يوم العملية نفسه، أو اليوم التالي، ويستطيع المشي مباشرة، حيث لا توضع القدم في الجبس».

وأضاف: «هذه العملية جديدة، إذ بدأ إجراؤها في السنوات الخمس الماضية، حيث شهد المجتمع الطبي ظهور نوع جديد من العمليات لمعالجة خشونة قاعدة إبهام القدم، وتتطلب هذه العملية زراعة غضروف صناعي، وهو عبارة عن جل مائي يُصنع من المادة نفسها التي تصنع منها العدسات اللاصقة والدموع الصناعية للعين».

وتابع بلال: «هذه العملية واحدة من العمليات التي تحفظ للمريض الحركة في مفصل قاعدة إبهام القدم، وتكون بديلة للعملية المتعارف عليها في السابق، وهي عملية تثبيت المفصل»، مشيراً إلى أن في المراحل الأولية لخشونة قاعدة إبهام القدم، عادة ما يكون العلاج من دون تدخل جراحي من خلال مسكنات الآلام، وفي بعض الأحيان يتم حقن المفصل بمواد تتضمن في بعض الأحيان بنجاً موضوعياً أو الكورتيزون لتخفيف شدة التحسس، إلا أن هذا العلاج غير مفيد للدرجات المتقدمة من خشونة القدم، ما يستلزم التدخل الجراحي المتمثل في تثبيت المفصل، أو زراعة الغضروف الصناعي أو عملية تلبيس المفصل.