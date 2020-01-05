الامارات | %19 نسبة انخفاض البلاغات الجنائية المقلقة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن %19 نسبة انخفاض البلاغات الجنائية المقلقة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن جهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان، أدت إلى خفض البلاغات الجنائية المقلقة بنسبة 19% خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018.

وقال خلال تفقده الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الإدارة من الإدارات التي توليها القيادة العامة لشرطة دبي الكثير من الاهتمام والدعم، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والمعنية بمكافحة الجريمة، والتصدي لمرتكبيها والقبض عليهم في أوقات قياسية، مشيراً إلى أن الإدارة حققت إنجازات كبيرة على مستوى كشف غموض القضايا التي وقعت ضمن اختصاص مدينة دبي، وكان لها الفضل في ضبط الكثير من الخارجين عن القانون، الذين سولت لهم أنفسهم اتباع طرق الكسب غير المشروعة.

واستمع المري، خلال جولته التفقدية، لشرح قدمه نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، المقدم عارف محمد، حول إنجازات ومبادرات الإدارة، منها تزويد 225 حقيبة نقل أموال بمواصفات أمنية عالية، وفحص 117 مركبة نقل أموال غير مستوفية للشروط، وتوجيهها نحو الإجراءات المطلوبة لمعالجتها، إضافة إلى شطب 39 مركبة نقل أموال غير مستوفية الشروط، وتحقيق مؤشر صفر في عمليات السطو على مركبات نقل الأموال خلال عام 2019، إلى جانب وضعهم لاشتراطات جديدة خاصة بأحواض السباحة في إمارة دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، حماية للأطفال من التعرض لحوادث الغرق.