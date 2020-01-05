الامارات | شرطة أبوظبي تضبط 1.5 طن مخدرات خلال عام

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط 1.5 طن مخدرات خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي 1.5 طن مخدرات ومليوناً و200 ألف حبة مخدرة، خلال العام الماضي، في عمليات متفرقة، ما حقق نجاحاً كبيراً في التصدي للآفة ومنع انتشارها في المجتمع.

وأكدت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، اهتمامها المستمر بالتصدي لمروجي المخدرات، وكشف أساليبهم وملاحقتهم أينما وجدوا، إلى أن يتم القبض عليهم لينالوا العقاب المناسب على جرائمهم.

وذكرت أن تهريب المخدرات وترويجها يعتبران من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتديرها عصابات إجرامية يجب النيل منها والقضاء عليها في أماكن وجودها، موضحة أن شرطة أبوظبي أحبطت العديد من عمليات تهريب المخدرات، وألقت القبض على عدد كبير من تجار ومروجي المخدرات في كثير من دول العالم، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً.