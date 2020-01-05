الامارات | لا حالات غرق على شواطئ الحمرية خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن لا حالات غرق على شواطئ الحمرية خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية الحمرية بأنها لم تسجل على مدار العام الماضي، أي حالات غرق على الشواطئ التابعة لها، مرجعة ذلك إلى أربعة إجراءات نفذتها تمثلت في تركيب الراية التحذيرية في مختلف المواقع على الشاطئ، وتوفير اللوحات الإرشادية والتعبيرية، والتوعية والمراقبة المستمرة، والتعاقد مع شركة متخصصة في مجال الإنقاذ الشاطئي.

وأكد مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية تبذل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم شرطة الشارقة، لتعزيز برامج وإجراءات الأمن والسلامة العامة على امتداد شاطئ الحمرية، فضلاً عن استمرار حملتها السنوية «سلامتك أولاً» للعام الرابع على التوالي.

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وبيّن أن التعاون المشترك والمتواصل لخدمة رواد شاطئ الحمرية والمساهمة الحقيقية في تعزيز إجراءات السلامة العامة، وتوعية مرتادي الشاطئ بحملات هادفة ومدروسة، أدى إلى عدم وقوع أي حالة غرق على شاطئها خلال 2019.

وأفاد الشامسي بأن الشركة المتخصصة في مجال الإنقاذ الشاطئي، التي تم التعاقد معها، تتولى تجهيز الشاطئ ليشتمل على منصات للمراقبة البحرية ومنقذين متخصصين ومجهزين بأحدث وسائل السلامة العامة والإنقاذ والإسعافات الأولية وأطواق النجاة.

ولفت إلى توفير منظومة متكاملة للإنقاذ والسلامة مزودة بطاقم مدرب وبأحدث معدات وأجهزة الإنقاذ وفقاً لأرقى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن عمل المنقذين يمتد منذ ساعات الصباح الأولى وحتى غروب الشمس حفاظاً على أرواح مرتادي الشاطئ وسلامتهم.